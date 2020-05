Huawei e Honor: problemi col GPS per alcuni modelli

Da quando il ban USA sta penalizzando la componente software degli smartphone Huawei ed Honor, l'azienda sta lavorando a varie alternative. Una di queste è l'utilizzo di HERE WeGo al posto di Maps, non potendo più fare affidamento ai servizi Google. La navigazione satellitare via GPS è uno degli strumenti essenziali per un telefono, da quando si sono sostituiti in toto ai navigatori fisici. Purtroppo il brand cinese sembrerebbe avere problemi nell'offrire una navigazione corretta, stando alle segnalazioni di utenti che si ritroverebbero impossibilitati dall'usare il segnale GPS del proprio telefono.

I possessori di alcuni modelli Huawei ed Honor stanno riscontrando problemi con la navigazione GPS

Secondo le segnalazioni di alcuni clienti Huawei ed Honor, il proprio smartphone continuerebbe a perdere il segnale GPS, oltre a mostrar loro un posizionamento errato nelle mappe. Provando ad impostare una meta da raggiungere, l'indicatore finirebbe da un'altra parte e da lì inizierebbe il tragitto erroneo. Sembrerebbe trattarsi di un qualche tipo di problema intrinseco al dispositivo e non all'app utilizzata. Questo perché coloro che l'hanno riscontrato hanno effettuato prove sia con Google Maps che con l'app HERE WeGo e Map My India.

Fortunatamente questo problema è apparentemente circoscritto ad alcuni modelli specifici e soltanto con alcuni firmware. Ancora è presto per capire con esattezza quali siano tutti, ma per il momento la lista si compone dei seguenti smartphone:

Huawei P20 Pro

Honor 10 / Honor View 10

Honor Y9 2019 / Honor 9N

Si fa presente, poi, che questo accadrebbe nel momento in cui si effettua l'aggiornamento dalla EMUI 8.0/8.1 alla EMUI 9.0, 9.1 e 10.0. Anche effettuando un hard reset del dispositivo il problema persisterebbe. Eseguendo il rollback al firmware di provenienza, invece, sembrerebbe risolversi il tutto per il meglio.

Fateci sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete riscontrato questa falla nel GPS sul vostro smartphone Huawei o Honor. Se ci saranno aggiornamenti non mancheremo nel modificare questo articolo.

