Con l'arrivo dell'ultima versione dell'interfaccia proprietaria del colosso cinese, il tema scuro è diventato ormai un must have per la maggior parte degli appassionati. Siete rimasti alla EMUI 9 (oppure 8 o 5) e volete sapere come attivare la Dark Mode a bordo del vostro smartphone Huawei e Honor? Per fortuna la procedura da seguire è davvero semplicissima: continuate a leggere per tutti i passaggi!

Huawei e Honor: come attivare la Dark Mode su EMUI 5, 8 e 9

Per prima cosa chiariamo che si tratta di un'operazione alla portata di tutti e che non necessita di procedure votate al modding. Infatti, per attivare la Dark Mode con EMUI 9, 8 e 5 basterà applicare al vostro dispositivo Huawei o Honor un particolare tema che va a modificare la UI di Sistema, le icone, i colori e perfino l'app Telefono. Ma bando alle ciance, ecco come fare.

il primo passaggio è quello di scaricare l'applicazione Peafowl Theme Maker for EMUI 5.X/8.X/9.X/10.X direttamente dal Play Store ( la trovate qui );

); ora aprite l'applicazione, recatevi nelle Impostazioni (in basso a destra) e selezionate Forza Aggiornamento Risorse;

ora non resta che creare il vostro tema personalizzato.

Come creare il tema scuro

cliccate sul pulsante Icone in basso sinistra;

ora selezionate il primo set di Icone e aggiustate la barra della forma per renderle più smussate;

cliccate sul pulsante Colori in basso e selezionate il tema nero tra quelli disponibili nella sezione centrale;

applicate il medesimo tema nero anche all'UI di sistema e all'app Telefono (come nelle immagini in alto);

cliccate sulla spunta verde in basso a destra per salvare il vostro tema personalizzato;

ora troverete questo tema all'interno dell'applicazione Temi di Huawei e non dovrete far altro che applicarlo come di consueto.

Se avete seguito tutti i passaggi, ora il tema sarà stato applicato completamente – come nelle immagini in alto. Insomma, se la Dark Mode non arriva di sistema… adattarsi è davvero semplicissimo!

