Huawei: con i suoi Hisilicon Kirin raggiunge la top 10 globale

L'espansione di Huawei, nonostante tutti i problemi legati al ban imposto dagli USA, è in costante crescita. E dopo essersi imposto come primo produttore di chipset in Cina, riesce ad entrare nell'Olimpo dei produttori globali arrivando alla Top Ten del 2020 con i propri HiSilicon Kirin. Vediamo nel dettaglio i numeri.

Huawei: HiSilicon Kirin le porta il 54% di crescita degli introiti

Secondo un'analisi condotta dalla compagnia americana IC Insights, Huawei con gli HiSilicon Kirin ha ottenuto una crescita su base annua del 54%, con un totale di 2.67 miliardi di dollari nel primo trimestre di quest'anno, tanto da entrare per la prima volta nella Top 10 dei produttori di chipset. Inoltre, lo stesso brand cinese non teme affatto che gli USA possano vietare a TSMC di fornire materiale per la produzione di HiSilicon stessa.

La domanda è “Perché gli USA dovrebbero vietare a TSMC, taiwanese, di fornire materiale a Huawei?”, la risposta sta nel fatto che TMSC necessità di tecnologie proveniente dagli Stati Uniti, e quindi con il ban, la produzione outsourcing di Huawei potrebbe risentirne. Ecco perché l'ipotesi dei chipset proprietari prende forma.

Possedete anche voi uno smartphone Huawei? Pensate che il traguardo raggiunto, in base alle vostre esperienze, sia meritato? Fatecelo sapere nei commenti.

