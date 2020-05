Huawei sarà la prima a vendere uno smartphone con fotocamera sotto lo schermo?

Che i produttori di smartphone stiano lavorando allo sviluppo della fotocamera sotto allo schermo è il segreto di pulcinella. Qualcuno ha già provato tiepidamente a portarla al pubblico, ma sempre e soltanto in forma prototipale e non destinata al mercato. La prima è stata OPPO, anche con risultati anche abbastanza convincenti ma che evidentemente ancora non soddisfano gli standard richiesti. L'altra è stata Vivo, inserendola a bordo di un APEX 2020 che non vedrà mai la luce del giorno, trattandosi di un concept phone. Anche Xiaomi ha voluto mostrare di non essere da meno, svelando di esservi al lavoro ma senza ancora un prototipo da mostrare ai giornalisti. C'è chi ipotizza che possa avvenire con il prossimo Mi MIX di cui, però, si sa ancora poco o nulla. E Huawei?

La fotocamera sotto allo schermo potrebbe essere sdoganata da Huawei

Chiedersi a che punto sia Huawei nello sviluppo è più che lecito, visto che l'azienda di Ren Zhengfei è solita anticipare i trend ingegneristici su smartphone. Basti pensare agli sforzi fatti in ambito fotografico o nella ricarica rapida dei propri top di gamma, con risultati al vertice del mercato. Ma a differenza delle aziende succitate, tutto ancora tace ufficialmente, per quanto ci siano già dei brevetti che vanno in questa direzione.

A mesi di distanza da questi, compaiono nuove voci di corridoio che darebbero proprio Huawei come la prima a commercializzare uno smartphone dotato di selfie camera sotto allo schermo. I rumors darebbero come certa un'accelerazione tale da averla pronta il prima possibile. Paradossalmente potrebbe essere il ban USA il motivo di questa decisione: avendo perso appeal agli occhi del grande pubblico, un'innovazione del genere porterebbe molta attenzione sui prodotti Huawei.

Su quale smartphone avverrà questo cambiamento è ancora presto per dirlo. Si ipotizza che potrebbe accadere con Huawei Mate 40, serie che solitamente viene sfruttata per introdurre i principali cambiamenti hardware della fascia premium. Ma non è da escludere che, vista la portata ma anche i rischi di tale novità, Huawei possa introdurla su un modello inedito, se non addirittura sul futuro pieghevole Huawei Mate X2.

