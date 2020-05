Negli scorsi giorni avevamo mostrato le prime notizie per il nuovo Huawei Enjoy Z, che attendeva solo di essere ufficiale in data odierna. Lo smartphone equipaggiato con MediaTek Dimensity 800 (e che quindi potrebbe essere uno dei primi della contromossa delle aziende cinesi agli USA) è anche il device 5G con refresh rate a 90 Hz con un prezzo tra i più economici sul mercato.

Huawei Enjoy Z ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Il dispositivo si presenta molto in linea con la gamma Huawei del 2020, infatti riprende lo stile della serie P medio gamma, sebbene il comparto hardware di Huawei Enjoy Z sia comunque, sulla carta, di tutto rispetto. Il display è da 6,5″ Full HD+ con notch a goccia e refresh rate a 90 Hz in cui è alloggiata la selfie camera da 16 MP. Sul retro, troviamo inoltre un modulo tripla camera da 48+8+2 MP con grandangolare e macro. Lo storage è disponibile in due tagli da 64/128 GB espandibili con Huawei NanoSD, con 6/8 GB di RAM. Completano il tutto il processore Dimensity 800 5G e la batteria da 4.000 mAh. Non sono presenti inoltre i servizi Google, al loro posto i Huawei Media Services.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto a 20:9, refresh rate a 90 Hz e sampling fino a 180 Hz;

(2400 x 1080 pixel) con rapporto a 20:9, refresh rate a e sampling fino a 180 Hz; dimensioni di 160 x 75.32 x 8.35 mm per 182 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 800 5G ;

; GPU ARM Mali-G57 MP4;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128 GB di storage espandibile tramite NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile tramite fino a 256 GB; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+2 MP f/1.8, grandangolare, macro, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8, grandangolare, macro, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, USB Type-C, jack audio 3.5 mm, NFC;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 22.5W ;

con ricarica rapida a ; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Prezzo e disponibilità

Huawei Enjoy Z è disponibile in preordine da oggi in Cina sul sito VMall con un prezzo a partire da 1699 yuan (218 €) per la versione 6/64, mentre si sale a 1899 yuan (244 €) per la 6/128 e infine a 2199 yuan (283 €) per la versione massima da 8/128. La vendita partirà poi effettivamente dall'1 giugno 2020.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu