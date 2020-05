Huawei AppGallery regala i prodotti dell’ecosistema Huawei e un corso di inglese per tutti

Lo store proprietario del colosso cinese, Huawei AppGallery, continua a crescere e ad offrire un'esperienza sempre più completa ed intelligente agli appassionati del brand. Nata con l'obiettivo di essere una piattaforma aperta, sicura ed innovativa, da oggi AppGallery, la prima vera alternativa agli app store negli ultimi dieci anni, permetterà agli utenti – grandi e piccoli – di imparare facilmente e gratuitamente l'inglese, con l’arrivo di due nuove app: Aba English e Lingokids. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

Huawei AppGallery: impara l'inglese con Aba English e Lingokids e prova a vincere le Freebuds 3 e Watch GT 2

La promozione dedicata alle due applicazioni, valida fino al 13 giugno, consiste in tre mesi gratuiti di utilizzo per imparare a scrivere, parlare e leggere nella lingua più utilizzata al mondo. Partecipare all'iniziativa è semplicissimo: basterà scaricare Aba English da Huawei AppGallery (tramite il pulsante in basso) e accedere al Member Center (disponibile sempre sull'app store del brand), per ottenere il proprio codice. Una volta ottenuto, questo andrà riscattato nell'app per imparare l'inglese e permetterà di usufruire dei tre mesi gratuiti di corso.

E per i più piccoli, AppGallery mette a disposizione Lingokids, l'app di playlearning in inglese per bambini di età compresa tra i 2 e gli 8 anni. Anche in questo caso sarà necessario aver scaricato l'applicazione (in basso trovate il pulsante per il download) e riscattato il codice dedicato.

Le novità dello store non finiscono qui: Huawei AppGallery permette anche di vincere le cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore FreeBuds 3 e lo smartwatch Watch GT 2 grazie al concorso Play & Win. Per partecipare non dovrete far altro che effettuare il login con il vostro Huawei ID, entrare su AppGallery e scaricare le 36 applicazioni della collezione Play & Win.

Si tratta appunto di 36 app che offrono 36 possibilità di giocare ogni giorno ad una ruota della fortuna virtuale. Ogni app scaricata dalle collezione corrisponde ad un round di gioco e ogni utente ha a disposizione 10 giocate per provare a vincere i premi in palio. L'iniziativa sarà disponibile tramite lo store di Huawe fino al prossimo 5 giugno.

