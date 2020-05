Dopo la valanga di indiscrezioni e di conferme sul nuovo modello 5G del colosso cinese, finalmente Honor X10 è ufficiale. Curiosi di sapere tutto sul Quad Camera con pop-up presentato in queste ore? Allora continuate a leggere per scoprire tutto su design, scheda tecnica, prezzo di vendita e disponibilità.

Honor X10 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Come anticipato dal TENAA e dai vari teaser, Honor X10 si presenta come una soluzione elegante e in linea con gli ultimi modelli del brand cinese. Il retro – infatti – ospita una Quad Camera verticale, posizionata in altro sinistra in un modulo rettangolare; non è presente il lettore d'impronte digitali sul retro, sostituito da una soluzione laterale (sul fianco destro). Frontalmente abbiamo un pannello LCD da 6.63″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), privo di notch e foro.

Per un'esperienza tutto schermo, il dispositivo adotta una modulo pop-up lungo il bordo superiore, in modo da ospitare la selfie camera senza conseguenze per il display. Inoltre il pannello arriva con un refresh rate a 90 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz.

Hardware e batteria

A muovere il nuovo Honor X10 troviamo il SoC Kirin 820, soluzione octa-core votata al 5G, realizzata a 7 nm e dotata di una frequenza massima di 2.36 GHz (qui trovate tutti i dettagli). Lato memorie troviamo le classiche RAM LPDDR4X e storage UFS 2.1.

Ovviamente si tratta di uno smartphone Dual Sim con supporto 5G Dual Mode (SA/NSA) ed è presente anche uno slot per espandere la memoria tramite scheda NM. Il dispositivo adotta un sistema di antenne distribuito in modo uniforme intorno al corpo, in modo da garantire la stabilità del segnale 5G in qualsiasi modo lo si impugni. Lo smartphone supporta fino a 9 bande 5G (N1, N3, N38, N41, N77, N78, N79, N80, N84).

La batteria è un'unità da 4.300 mAh con ricarica rapida da 22.5W mentre in termini di software abbiamo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria Magic UI 3.1.

Fotocamera

Il modulo pop-up di Honor X10 ospita una selfie camera da 16 MP mentre il comparto fotografico principale si affida ad una Quad Camera. Questa adotta una sensore principale Sony IMX600 da 40 MP (con filtro colore RYYB) – visto a bordo anche del View 30 Pro – accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed un modulo da 2 MP dedicato alla profondità di campo.

In termini fotografici, viene implementato il sensore ISP 5.0 del Kirin 990 5G, una piccola chicca per offrire le migliori performance possibili in questo senso. Per concludere, non mancano il rilevamento delle scene tramite AI, la Super Night Mode 2.0 e la possibilità di effettuare riprese in 4K.

Honor X10 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor 10X è di 1.899 yuan – circa 244€ al cambio attuale – per la versione base da 6/64 GB. I modelli maggiorati, da 6/128 GB e 8/128 GB sono proposti rispettivamente a 2199 e 2399 yuan, circa 282/308€ al cambio. Le vendite partiranno dal 26 Maggio, esclusivamente per il mercato cinese. Nonostante le indiscrezioni in merito ad un modello Pro, l'azienda non ha annunciato dettagli al riguardo.

