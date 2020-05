Honor X10 sarà capace di scattare ottime foto notturne

Dopo l'enorme successo riscosso dalla serie Honor 9X, ci si aspettava che il suo successore si sarebbe chiamato Honor 10X. Così non sarà: il produttore ha optato per Honor X10 come nome commerciale, ma la sostanza è quello che conta realmente. Dei due smartphone, dato che dovrebbe esserci anche Honor X10 Pro, sappiamo praticamente tutto. Compresa la fotocamera che, come praticamente tutti gli smartphone Huawei ed Honor, rappresenta il vero cardine della scheda tecnica.

La fotocamera di Honor X10 e X10 Pro si prepara a far faville in notturna

Sappiamo abbastanza per certo che la serie Honor X10 si farà forte di un sensore principale Sony IMX600Y da 40 MP. Si baserà sull'IMX600 adottato su Honor 30, V30 e Huawei Mate 30, ma sarà comunque un sensore customizzato ad hoc (da qui il suffisso “Y”). Non sappiamo quali saranno queste customizzazioni, ma ciò che importa è che si prospetta un sensore in grado di restituire foto notturne molto promettenti.

La serie di foto che vedete in sequenza rappresentano un panorama montuoso, fotografato in 3 momenti differenti della giornata. Si passa dalla prima immagine scattata all'alba, fino a quelle nella notte più fonda, mantenendo in tutti i casi una certa qualità dell'immagine. L'ultima è ovviamente molto scura, ma considerato che è stata scattata in piena notte e senza alcuna luce artificiale, il risultato non può non convincere.

Cosa cambierà fra Honor X10 e X10 Pro? Le indiscrezioni ci dicono che il Pro farà uso di un sistema di stabilizzazione OIS, invece assente sul base. Inoltre, il terzo sensore sarà un macro su X10 ed un teleobiettivo su X10 Pro.

In arrivo il 20 maggio, vi rimandiamo all'articolo dedicato con tutte le specifiche finora raccolte su Honor X10 e X10 Pro.

