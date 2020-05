Nelle scorse ore la compagnia cinese ha lanciato in patria il nuovo modello X10, dispositivo caratterizzato da una buona scheda tecnica ed un prezzo particolarmente accessibile (il tutto con un look davvero elegante). Durante un'intervista rilasciata in occasione dell'evento, il CEO George Zhao ha parlato della possibilità di vedere Honor X10 Pro (o X10 Plus) ed altri modelli della serie in futuro.

George Zhao conferma l'arrivo di altri modelli per la gamma X, come Honor X10 Pro o X10 Plus

Come avrete notato anche dal nome del dispositivo, questo modello rappresenta un po' un punto di partenza rispetto al duo 9X e 9X Pro. Il cambio di stile e di nome – l'azienda ha deciso di spostare la X prima del numero – indica l'inizio di una vera e propria gamma, che vedrà nuove aggiunte in futuro. Durante un'intervista, George Zhao ha rivelato che arriveranno altri dispositivi appartenenti alla famiglia e non si esclude l'utilizzo dei termini Pro e Plus. Insomma, se siete rimasti delusi dall'assenza di Honor X10 Pro/ X10 Plus – anticipato da varie indiscrezioni – sarete accontentati.

Al momento non sono ancora presenti dettagli in merito ai prossimi smartphone in arrivo e l'unica certezza riguarda solo la possibilità di avere una versione maggiorata. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo le ultime novità rivelate dal CEO nelle scorse ore, il quale ha confermato che in futuro arriveranno smartphone 5G mossi da soluzioni MediaTek.

