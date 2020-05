Honor X10 e X10 Pro: specifiche, differenze, prezzo e data

Da quello che abbiamo potuto intuire in queste settimane, Honor sarebbe al lavoro su un nuovo smartphone della serie X. Dopo aver lanciato, quindi, Honor 9X Pro, il brand si prepara ad un nuovo annuncio, probabilmente previsto per maggio. Tra le varie voci che si susseguono, il protagonista dovrebbe essere Honor X10, un device dotato di un SoC Kirin 820 e tante altre caratteristiche interessanti, rivelate anche dal TENAA in queste ore. Assieme ad esso scopriamo anche l'esistenza di Honor X10 Pro.

Aggiornamento 12/05: nuove immagini e specifiche ci svelano praticamente tutti sul nuovo duo. Trovate tutto a fine articolo.

Aggiornamento 11/05: sono state rivelate le bande 5G di Honor X10. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 06/05: l'azienda cinese conferma ufficialmente la data di presentazione.

Aggiornamento 30/04: pare che siano comparse in rete praticamente tutte le caratteristiche tecniche del prodotto.

Honor X10 potrebbe avere un costo inferiore a 300 euro

Honor X10 è stato certificato dal TENAA, rivelando alcune sue specifiche tecniche. Dando uno sguardo ai documenti trapelati in rete, infatti, vediamo come tale prodotto sia dotato di dimensioni pari a 163,7 x 76,5 x 8,8 mm per 203 g. A bordo troverebbe spazio, poi, un display LCD IPS da 6,63″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, forse con refresh rate a 90 Hz. Quello che sembra certo è che non vi sarà alcun notch, avendo optato per una selfie camera a scomparsa Sony IMX471 da 16 MP. Viene confermato anche il sensore per le impronte laterali posto sul fianco destro.

LEGGI ANCHE:

Honor offre il 20% di sconto sulle riparazioni non coperte da garanzia

Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio una batteria da 4.200 mAh, dotata anche del supporto alla ricarica rapida da 22,5W. Per il reparto connettività si parla, poi, di porta USB Type-C ed ingresso mini-jack, mentre niente da fare per l'NFC. Dando un'occhiata al retro troviamo una tripla fotocamera con modulo rettangolare. Qui dovrebbe risiedere un sensore principale Sony IMX600Y da 40 MP. Questo sarebbe coadiuvato dalla presenza di un grandangolare da 8 MP e di un obiettivo più piccolo, da 2 MP, per il calcolo della profondità.

Non abbiamo ancora troppe certezze circa il SoC che sarà installato su tale modello, anche se tutto fa pensare ad un Kirin 820 5G. Mancano ancora alcune informazioni certe, però, sui tagli di memoria, vociferati da 6/64 GB e 6/128 GB. Honor X10 dovrebbe essere dotato dell'espansione di memoria tramite microSD.

Honor X10: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 06/05

Le prime indiscrezioni vedevano nel 19 maggio il giorno X per l'arrivo ufficiale di Honor X10. Tuttavia è arrivata la conferma ufficiale da parte della compagnia cinese: la data di presentazione del nuovo smartphone è fissata per il 20 Maggio. Per quanto riguarda le specifiche, nei paragrafi precedenti dell'articolo trovate tutti i dettagli trapelati (grazie soprattutto al TENAA).

In merito al prezzo si vocifera che questo sia il dispositivo 5G più economico di Honor e che potrebbe debuttare ad una cifra di 1799 yuan (circa 231€). Per il taglio più grande, invece, si salirebbe a 1999 yuan (circa 257€). Ovviamente si tratta di voci di corridoio e l'ultima parola spetta come sempre alla compagnia cinese.

Ci sarà anche Honor X10 Pro | Aggiornamento 10/05

Come da consuetudine, poteva mancare un modello di fascia superiore? Ecco, quindi, che i rumors parlano anche di Honor X10 Pro, sempre con schermo Full HD+ a 90 Hz, ma senza una specifica diagonale. A muoverlo ci sarebbe sempre il Kirin 820 con modem 5G, qua dotato di un impianto di raffreddamento come quello visto su Mate 30. Cambiano anche i tagli di memoria, qua da 8/128 GB e 8/256 GB, mentre rimane invariata l'unità da 4.200 mAh con ricarica a 22,5W.

Il comparto fotografico di Honor X10 Pro sarebbe leggermente più evoluto, con l'aggiunta di un sensore da 2 MP, probabilmente un Macro. Un'altra aggiunta sarebbe anche il supporto NFC, a differenza del modello standard. I prezzi salirebbero così a 2399/2699 yuan, circa 309/347€.

Vi mostriamo le bande 5G di Honor X10 | Aggiornamento 11/05

Da qualche ora è comparso un teaser su Weibo, afferente alle bande 5G di Honor X10. Qui troviamo alcune interessanti notizie, davvero specifiche, sulle 9 bande che caratterizzeranno questo smartphone. Stando al poster, dunque, avremo le bande N1, N3, N38, N41, N77, N78, N79, N80, N84. Non si tratta, dunque, di un numero consueto, dato che su tanti altri device la disponibilità di queste bande è comunque minore.

Aggiornamento 12/05

Oltre ad un primo render ufficioso, l'ultimo tweet del leaker Teme è corredato di specifiche tecniche complete e differenze fra i due.

Alleged specs for Honor X10 series, i don't know if that Pro model is credible, it's so close to Honor 30 pic.twitter.com/gW0JGjUKf5 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) May 12, 2020

Per farvi un sunto: stesso schermo ma a 90 Hz per il Pro, il quale avrà anche un teleobiettivo SuperZoom con OIS e la ricarica wireless a 20W.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu