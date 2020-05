Honor X10 vanterà una pop-up camera più resistente che mai

Ci apprestiamo a scoprire Honor X10 e X10 Pro, una coppia che punterà a soddisfare il palato di coloro che preferiscono optare per una soluzione di fascia medio/alta. L'evento avrà luogo fra pochi giorni ma sappiamo già che ricadranno nel calderone degli smartphone con pop-up camera. Pare quindi che nel 2020 non tutti gli smartphone avranno l'ormai inflazionato schermo forato per ospitare la selfie camera. La notizia potrebbe turbare gli utenti più sensibili alle parti in movimento, da sempre ritenute un ostacolo per gli smartphone.

LEGGI ANCHE:

Honor Router 3 sarà il primo al mondo con Wi-Fi 6+

La fotocamera a scomparsa di Honor X10 e X10 Pro vanterà una resistenza maggiore

Evidentemente Honor ha pensato a coloro che preferirebbero non avere una parte in movimento sulla famiglia Honor X10. Il leak ci presenta un render tecnico della sezione interna dello smartphone, per la goduria di tutti gli amanti del filone “What's Inside?“.

Pubblicata da un insider su Weibo, l'immagine ha come obiettivo l'evidenziare la struttura fortificata della pop-up camera. Fino ad oggi, infatti, tutti gli smartphone che abbiamo visto lanciare con una selfie camera del genere hanno una singola slitta. Questo Honor X10 si fa forte di una doppia slitta, in grado così di supportare ancor di più il meccanismo a scorrimento. Fino ad oggi non abbiamo assistito a grosse lamentele sulla fragilità di smartphone come Redmi K20, Xiaomi Mi 9T o OnePlus 7 Pro.

Insomma, si tratta più di uno scetticismo che di un problema concreto: ma perché privarsi di un qualcosa di ancor più solido, avrà pensato Honor? Certo è che questo dettaglio produttivo si tradurrà in un costo maggiorato per la clientela.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu