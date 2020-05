Honor X10 e MagicBook 14 mostrati dal vivo…da George Zhao

Non manca molto all'annuncio ufficiale del nuovo Honor X10, ma non si arrestano i leak. Nel corso di questi mesi, infatti, vi abbiamo mostrato praticamente tutto ciò che sapevamo su questo smartphone. Tanto che, allo stato attuale, non ci sono quasi più segreti. Nonostante questo, però, nelle ultime ore sono comparsi in rete due prodotti molto particolari: Honor X10, di cui abbiamo appena parlato, e Honor MagicBook 14, la serie con i nuovi processori Intel di decima generazione.

Zhao lascia numerosi indizi su Weibo

Sembra che George Zhao abbia voluto divertirsi non poco, postando su Weibo un'immagine che potrebbe svelare molto sui prossimi prodotti del brand. Honor X10, che presto verrà annunciato ufficialmente, potrebbe essere comparso proprio sulla sua scrivania, affianco ad un altro dispositivo interessante. Si vocifera, infatti, dell'arrivo di un nuovo notebook dell'azienda, con i nuovi processori Intel di decima generazione. Nell'immagine pubblicata sul noto social cinese, però, vediamo una versione del MagicBook 14 con processore AMD.

All'interno della stanza potrebbero trovare spazio alcuni indizi. A partire proprio dalla confezione in fondo all'ufficio, che mostra proprio la presenza di un prodotto con a bordo un chipset Intel, fino al device posizionato a destra, che in effetti potrebbe essere proprio Honor X10. Non resta, dunque, che attendere ancora qualche giorno per saperne di più in merito alle nuove strategie del brand.

