Honor Vision X1 ufficiale: nuove smart TV a meno di 250€

Puntuale come un orologio svizzero si è tenuto Honor Smart Life, l'evento dedicato al refresh dell'ecosistema dell'azienda durante il quale ha debuttato Honor MagicBook Pro 2020. Il prodotto più importante presentato sul palcoscenico dal CEO Zhao Ming si chiama Honor Vision X1. La nuova famiglia di smart TV viene lanciata per aggredire ancor di più il mercato, con più versioni per tutti i salotti e prezzi molto concorrenziali.

Honor Vision X1 è la nuova gamma di smart TV in più versioni low-budget

La principale novità di Honor Vision X1 è che, appunto, una famiglia e non soltanto un unico modello di smart TV. Se la prima versione è stata lanciata nella sola diagonale da 55″, in questo caso ci troviamo di fronte a 3 modelli. Questi si differenziano per le dimensioni, essendo disponibili nelle versioni da 50″, 55″ e 65″, con una screen-to-body ratio del 94% ed un color gamut DCI-P3 del 92%. Pur non avendo un refresh rate più elevato, gode di un sistema MEMC per la compensazione dei frames mancanti, oltre ad un motore grafico AI Magic.

Lato software permane la nuova piattaforma proprietaria basata su HarmonyOS e relative features. Una delle più utili si chiama Magic Link e permette di effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone abbinato. Il comparto audio è composto da 4 speaker da 10W con due camere sonore da 0.5l ed un equalizzatore a 31 bande ottimizzato tramite algoritmo Histen. A muovere il comparto hardware c'è il SoC proprietario Honghu 818, con CPU quad-core ad 1.5 GHz e 2/16 GB di memoria, in grado di renderizzare video 4K e 8K.

Quello che colpisce maggiormente della Honor Vision X1 è il prezzo a cui viene proposta. Si parte da un prezzo non ben specificato di 1?99 yuan per la 50″, il cui annuncio arriverà nei prossimi giorni, quindi con un range che potrebbe oscillare attorno ai 200/250€. Si sale ai 2299 yuan necessari per quella da 55″, circa 298€, fino ai 3299 yuan, circa 420€, per quella massima da 65″.

