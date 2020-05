Honor View 20, nuovo aggiornamento: arrivano le patch di maggio

Dopo appena due settimane dall'ultimo update che ha portato in dote le patch di sicurezza di aprile, Honor View 20 riceve un nuovo aggiornamento con già le patch di maggio. Non sembra esserci molto altro come novità, ma avere le patch di sicurezza aggiornate all'ultimo mese è sicuramente importante.

Honor View 20: aggiornamento improntato sulla sicurezza

Dando uno sguardo più attento al changelog, ci rendiamo subito conto che oltre alle patch di sicurezza Google di maggio 2020, nel nuovo aggiornamento per View 20 non vi sono altre grosse novità (come anticipato anche in apertura). Il fix permette di risolvere alcune criticità di vario livello CVE, nello specifico 2 di serie, 22 di alto livello e 2 di media entità. La Magic UI 3.0 quindi passa dalla versione 10.0.0.199 alla versione 10.0.0.203 con un peso di 126 MB.

Per amor di precisione vi segnaliamo che nel momento in cui scriviamo l'aggiornamento non è ancora disponibile sulla nostra unità. Trattandosi di un roll out incrementale, è lecito immaginare che il download sarà disponibile per tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni. Dita incrociate!

