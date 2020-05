Honor V30 Pro: la Dual Selfie Camera delude DxOMark

Il flagship Honor V30 Pro torna per la terza volta su DxOMark e questa volta convince poco. Il flagship si è comportato decisamente bene durante le prove fotografiche ed anche l'audio discreto è stato in grado di dare qualche soddisfazione. Purtroppo lato selfie il team del noto portale non sembra essere rimasto particolarmente soddisfatto.

Honor V30 Pro su DxOMark per la terza volta: il cerchio si chiude con il giudizio sulla selfie camera

Il tratto distintivo di Honor V30 Pro è proprio la presenza di una Dual Camera Selfie, inserita in un foto nel display. Si tratta di una soluzione con un sensore principale da 32 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP. Insomma, almeno su carta ci si aspetterebbe performance da urlo, anche grazie alla presenza del chip Kirin 990 e delle sue migliorie in fatto di AI. Nonostante ciò il flagship si è aggiudicato un punteggio di 76, suddiviso in 70 punti per le foto e 85 per i video.

Il team di DxOMark è rimasto leggermente deluso dalle sue performance. Il motivo è presto detto: le eccellenti prestazioni fotografiche del modulo principale e le premesse date dalla presenza della Dual Camera Selfie facevano di certo intendere qualcosina di più per Honor V30 Pro. Buona l'esposizione sul viso, la resa della tonalità della pelle con il flash attivo, ma i difetti non mancano, in primis per quanto riguarda la gestione troppo aggressiva della modalità Bellezza.

Per tutti i dettagli e i test completi di DxOMark, in fonte trovate la pagina dedicata alla selfie camera del flagship.

