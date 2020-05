Honor ha gettato le basi per fare bene in questo 2020. L'evento Honor Smart Life ha portato in dote molti prodotti, come il nuovo Tablet V6, che come vi avevamo accennato qualche giorno fa, è il primo modello di questo tipo a supportare 5G e Wi-Fi 6.

Honor Tablet V6: supporto a 5G, Wi-Fi 6 e stylus smart: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

La scheda tecnica di Honor Tablet V6 è sicuramente di prim'ordine, considerando il SoC Kirin 985, un display IPS da 10.4″ con risoluzione 2000 x 1200 da 225 ppi con Screen-to-Body ratio dell'84%, una batteria da 7250 mAh con supporto alla ricarica rapida 22.5 W, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, un sistema audio con 4 speaker stereo e tecnologia Histen 6.1 3D Sound, una fotocamera posteriore da 13 MP ed una frontale da 8 MP.

Quelle che però sono le feature più interessanti sono il supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 – che lo rende il primo tablet al mondo con questa combinazione. Non manca poi anche il supporto allo stilo chiamato Magic Pencil, fino a 4096 livelli di sensibilità. Non manca inoltre una tastiera meccanica con connessione Bluetooth, accessorio perfetto per accompagnare il nuovo tablet.

Honor Tablet V6 ufficiale – Prezzo e disponibilità

Al momento la compagnia cinese non ha ancora rivelato il prezzo di Honor Tablet V6, limitandosi alla sola ufficialità durante l'evento Smart Life (insieme ai nuovi notebook ed il router Wi-Fi 6). Per dettagli su disponibilità e prezzo di vendita dovremo attendere il 13 giugno.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu