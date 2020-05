Huawei è uno dei pochi brand Android che pone molte speranze nel settore tablet, come visto per MatePad Pro (qui la recensione completa). Ma anche Honor non sta a guardare e oggi ha rivelato attraverso un teaser il nuovo Honor Tablet V6, che sarà il primo tablet con 5G e Wi-Fi 6.

Honor Tablet V6: il processore sarà il Kirin 820?

Il nuovo Honor Tablet V6, secondo quanto mostrato dal teaser che vedete in copertina, arriverà con un ampio pannello frontale con cornici più o meno ottimizzate (non è dato di sapere il posizionamento della selfie camera). Il poster parla soprattutto del pacchetto connettività che prevede un modem 5G ed il supporto al Wi-Fi 6.

Questo sarà il primo tablet al mondo a supportare queste due connessioni. La palla dei rumor passa ora al processore, che secondo alcuni utenti su Weibo dovrebbe essere il nuovo Kirin 820, che supporta appunto il 5G ed il Wi-Fi 6 Dual Band. Non ci si aspetta quindi il Kirin 990 del MatePad Pro (attuale chipset di punta del colosso cinese), ma non si può escludere nulla. Altri rumor inoltre riportano la possibilità di utilizzare Air Gesture sul nuovo Honor, ma ovviamente in questo caso stiamo andando oltre ed è meglio prendere la presenza della feature come una semplice indiscrezione e nulla più.

La data di presentazione di V6 Tablet dovrebbe essere quella dell'evento generale del 18 maggio, in cui la compagnia cinese presenterà vari prodotti differenti (ve ne parliamo qui).

