Honor Smart Life: nuovi prodotti legati alla domotica in arrivo?

Da quando Huawei e Honor sono arrivate ufficialmente sul mercato non si sono impegnate solo nella realizzazione di smartphone. Sebbene siano conosciute principalmente per quello, infatti, questi due brand hanno saputo anche differenziare la propria offerta. Motivo per cui, nel corso di questi anni, sono arrivati diversi prodotti, tra cui smartwatch, cuffie, speaker bluetooth e tanto altro. Sembra, dunque, che tra poco siano destinati ad arrivare anche altri accessori, grazie al nuovo evento chiamato Honor Smart Life. Di che cosa si tratta?

Honor Smart Life avrà sede in Cina

Non manca molto ad un evento particolare, che avrà sede in Cina il 18 maggio. Si tratta, infatti, del Honor Smart Life e molto probabilmente, all'interno di questa sede, saranno svelati alcuni nuovi accessori legati al mondo della domotica. A conferma di ciò, troviamo anche un poster che, però, non anticipa nulla su quello che potrà essere mostrato a metà maggio. Crediamo, comunque, che sia plausibile l'arrivo di qualche prodotto legato all'IoT, anche se ancora non sappiamo quali possano essere questi dispositivi.

Vi ricordiamo, comunque, che solo due giorni dopo, il 20 maggio, prenderà vita l'evento dedicato alla presentazione ufficiale di Honor X10. Siamo a conoscenza, già, di molte caratteristiche di questo device, ma non vediamo l'ora di poterlo vedere finalmente dal vivo.

