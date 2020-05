Honor Smart Life in Europa: lanciati MagicBook Pro, ViewPad 6, Router 3 e altre novità

Dopo l'evento di lancio dedicato alla Cina, l'evento Honor Smart Life arriva in Europa (e in Italia) con una valanga di novità dedicate agli appassionati occidentali. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo portfolio di prodotti in arrivo!

Honor Smart Life: tutte le novità annunciate per l'Europa

Honor MagicBook Pro e ViewPad 6

I due terminali della compagnia cinese sono freschi di lancio in patria (qui e qui trovate tutti i dettagli) ed ora entrambi i dispositivi sono pronti per il debutto in Europa. Il nuovo Honor MagicBook Pro da 16.1 pollici arriva con un rapporto superficie/schermo del 90%, per un'esperienza di visione migliorata. A bordo troviamo un processore Intel Core i7 10510U di decima generazione, accompagnato da una scheda grafica NVIDIA GeForce MX350. Il terminale sarà disponibile in Europa a partire da Settembre 2020, ma al momento siamo in attesa di una conferma per quanto riguarda il mercato italiano.



Per quanto riguarda il tablet ViewPad 6, si tratta di una soluzione dotata di un display FullView 2K, mossa dal Kirin 985 5G e dotata del supporto alla connettività Wi-Fi 6+. Grazie al pannello da 10.4 pollici e alle performance offerte dalle specifiche, il dispositivo si sposa alla perfezione sia con il gioco che con il lavoro. L'azienda ha confermato la compatibilità con Honor Magic Pencil, lo stilo del brand. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal mese di Giugno 2020.

Honor Router 3

Il nuovo router della compagnia cinese (lanciato anche in patria) è la prima soluzione dotata del supporto al Wi-Fi 6+, in grado di offrire agli utenti una velocità elevata e performance sopra le righe (fino a 3.000 Mbps di throughput su una banda a 2,4Ghz e una banda a 5Ghz). Il dispositivo è dotato di una CPU Gigahome dual-core da 1.2 GHz. Il nuovo Router 3 supporta anche la tecnologia multiutente OFDMA per connessioni dirette ad una serie di dispositivi che garantiranno una maggiore stabilità e un migliore streaming dei dati con una bassa latenza. Il dispositivo sarà disponibile a partire da Luglio 2020.

Honor Vision X1

L'azienda ha anche introdotto il suo ultimo smart screen, la serie Vision X1. Dotato di decodifica e display 8K, Motion Estimate, Motion Compensation e 4 speaker da 10W per l'uscita, la serie Vision X1 è composta da smart TV ad alte prestazioni che offrono un realismo di prima categoria, completato da un'elevata qualità audio. Per facilitare uno stile di vita senza soluzione di continuità e connesso per i suoi utenti, la serie X1 è dotata di un assistente intelligente e può essere controllata da altri dispositivi del brand. Le nuove smart TV saranno disponibili nelle versioni da 65, 55, 50 pollici.

Honor Choice: tutti i prodotti per una casa smart

Come parte dell'ecosistema smart del brand cinese, Honor Choice comprende una gamma di prodotti intelligenti dedicati alla smart home, allo sport, all'intrattenimento e ai viaggi. Sfruttando HiLink, la serie Choice consente una connessione intelligente senza soluzione di continuità per contribuire ad un'esperienza completamente integrata. Tra i nuovi prodotti, la casa cinese ha lanciato gli auricolari TWS Earbuds X1, con un'autonomia fino a 24 ore. Presente all'appello anche lo Smart Vacuum Cleaner, uno strumento di pulizia leggero e versative, con un motore da 350W a 100.000 giri/min ed un'autonomia fino a 65 minuti.

Con l'avvicinarsi dell'estate, l'azienda ha lanciato anche l'Air Multiplier e l'Umidificatore per aiutare gli utenti a sfuggire al caldo e a rimanere al fresco, mentre la lampada da tavolo, lo spazzolino da denti elettronico e lo Smart Kettle sono dotati di una serie di impostazioni intelligenti per aiutare gli utenti a rilassarsi a casa, a stare in salute e a godersi una vita più comoda e intelligente. I prodotti selezionati per la casa intelligente saranno disponibili nei mercati esteri a partire dal mese di Giugno 2020.

