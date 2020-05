Honor Router 3 ufficiale: supporto al Wi-Fi 6+ ad un prezzo super

All'evento ufficiale Honor Smart Life, che si è tenuto poche ore fa, è stato presentato anche il nuovo Honor Router 3, il router con supporto al Wi-Fi 6+ (che vi avevamo anticipato qualche giorno fa). All'evento sono state definite tutte le caratteristiche ed il prezzo in Cina.

Honor Router 3: Wi-Fi 6+ e fino a 2.4 Gbps

Il Router 3 si presenta con un design minimale ma moderno, con le quattro antenne regolabili. Guardando alla scheda tecnica, c'è il supporto ad una larghezza di banda dinamica da 160 MHz che permette di far passare il segnale attraverso il muro.

Il chipset installato al suo interno è il Lingxiao 650, e la velocità a 5 GHz può raggiungere i 2.4 Gbps ed il supporto al Wi-Fi 6+ (il primo a supportarlo). Inoltre, è possibile regolare dall'app l'accelerazione remota, le varie connessioni ed i comandi IoT.

Honor Router 3 sarà disponibile alla prevendita in Cina da oggi e fino al 24 maggio ad un prezzo di 219 yuan (circa 28 €). Ma la vendita ufficiale partirà dal 25 maggio.

