Honor Router 3 sarà il primo al mondo con Wi-Fi 6+

Da giorni, ormai, vi stiamo parlando di un evento indetto da Honor che dovrebbe portare sul mercato alcuni interessanti prodotti. Dal 18 maggio, infatti, potrebbero uscire alcuni dispositivi legati al mondo della domotica, ma non solo. Nel corso di queste ore stanno uscendo varie notizie a riguardo, che ci fanno pensare che il marchio voglia differenziare la propria offerta ancor di più rispetto al passato. Motivo per cui, tra i tanti, potrebbe essere annunciato anche il primo router Wi-Fi 6+ dell'azienda.

Honor Router 3 sarà lanciato il 18 Maggio

Honor vuole spingere forte anche sul mercato degli accessori. Alla base di questa decisione, dunque, potrebbero esserci ragioni economiche e strategiche, visto che l'attuale mercato degli smartphone non è poi così fiorente in casa Honor/Huawei. Dovrebbe arrivare, dunque, un nuovo router Wi-Fi 6, ovvero Honor Router 3. Si tratterebbe del primo modello dotato di tale connettività, supportando anche il Wi-Fi 6+.

Non sappiamo ancora quale sarà effettivamente il design di tale prodotto, così come non conosciamo le sue performance. Al momento, infatti, dobbiamo affidarci ad un unico poster ufficiale, che potrebbe darci un'idea sulle forme del prodotto. Non sappiamo, però, se poi alla fine saranno davvero queste le sue linee. Non resta che attendere, quindi, il 18 maggio, presunta data di lancio di questo nuovo prodotto.

