Dopo le nuove disposizioni del Governo circa la riapertura delle attività finora chiuse causa pandemia, anche Honor, così come ha fatto Huawei, torna a riaprire i suoi centri assistenza in Italia, attraverso vari servizi a disposizione. Infatti, proprio come il suo main partner, il brand cinese riaprirà i propri Customer Service Center a Milano, Roma e Catania il 25 maggio, così da poter permettere di nuovo la riparazione dei propri dispositivi. Ovviamente, saranno applicate tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di garantire un'esperienza ottimale.

Honor: le modalità di prenotazione ai centri assistenza

I servizi utili per prenotare un appuntamento per i centri assistenza Honor sono molteplici: può avvenire per via telefonica, chiamando al numero del servizio clienti gratuito 800/646667 (il servizio è garantito 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21, fatta eccezione per le festività), oppure tramite l'app Supporto ed il sito ufficiale Honor. Dopo aver confermato l'appuntamento ed eseguito il backup dei dati, bisognerà solo recarsi in uno dei Centri Assistenza il giorno concordato per ricevere una riparazione.

Inoltre, per chi non volesse poi attendere alla reception, Honor ha messo a disposizione degli utenti un servizio di drop off, comprensivo di restituzione gratuita a domicilio, in modo da ricevere il proprio dispositivo riparato e sanificato a casa propria. I prodotti che verranno inviati in assistenza saranno sanificati dopo esser stati riparati e prima che si possa riconsegnarli all'utente. Il servizio è esteso in tutta Italia, presso i centri assistenza autorizzati (qui per maggiori dettagli).

Infine, ricordiamo che Honor ha esteso gratuitamente tutte le garanzie in scadenza tra il 15 marzo ed il 14 giugno 2020 fino al 15 giugno 2020.

