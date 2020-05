Honor Play 4 Pro sarà un top di gamma? Immagini e specifiche

Nonostante il momento difficile, a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19), alcune aziende continuano ad essere molto attive sul mercato. Tra queste, dunque, troviamo anche Honor, che lo scorso mese ha rilasciato sul mercato due prodotti: Honor Play 4T e 4T Pro. Ad accompagnare questi due smartphone, dunque, pare che molto presto arriverà anche un terzo device, chiamato Honor Play 4 Pro, che dovrebbe alzare ulteriormente l'asticella.

Aggiornamento 22/05: c'è chi in rete vocifera che Honor Play 4 Pro sarà un top di gamma. Trovate tutto a fine articolo.

Honor Play 4 Pro sarà equipaggiato con un SoC Kirin 820?

Da quello che abbiamo potuto capire in queste ore, Honor Play 4 Pro potrebbe essere molto vicino al lancio. Questo prodotto, rispetto agli altri modelli della serie, dovrebbe fare un passo in avanti a livello di performance, montando al suo interno un SoC Kirin 820, dotato anche di connettività 5G. Questo dispositivo, poi, trapelato su Weibo, ha mostrato anche qualche caratteristica estetica, con una doppia camera posteriore, una scocca “futuristica” ed un foro nel display.

Nonostante tutto, questo smartphone dovrebbe essere dotato di un display LCD, implementando il sensore per le impronte digitali sul frame destro. Vediamo, poi, come sulla parte inferiore sia presente lo speaker principale, la porta USB Type-C e lo slot SIM. Non c'è traccia, però, del jack audio da 3,5 mm. A livello di batteria, poi, non si sa ancora che unità sarà montata al suo interno, ma probabilmente questa supporterà la ricarica rapida da 40W. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane avremo altre delucidazioni in merito.

Honor Play 4 Pro con Kirin 990 | Aggiornamento 22/05

Molti hanno conosciuto la serie play del produttore con il lancio di Honor Play, uno dei top di gamma del 2018 basato sull'allora high-end Kirin 970. La verità è che è una famiglia ricca di dispositivi mid-range, perciò non meraviglia scoprire che Honor Play 4 possa non essere un dispositivo di fascia alta.

Tuttavia, in queste ore è iniziata a circolare la voce che possa non essere questo il caso di Honor Play 4 Pro. Secondo un leaker di Weibo, Honor starebbe pianificando il lancio di un nuovo modello basato sul Kirin 990 5G. Per chi non lo sapesse, è lo stesso chipset che è possibile trovare su Huawei P40, Mate 30 ed Honor 30. La filosofia sarebbe la stessa del succitato Honor Play: lanciare un ultimo modello con questo SoC, prima di passare a quello che sarà la serie Kirin 1000.

Ad essere precisi, il leaker non menziona esplicitamente il nome di Honor Play 4 Pro, per quanto faccia capire che dovrebbe trattarsi di un nuovo esponente della serie Play. Che possa esserci un ulteriore modello da affiancare ai due finora trapelati? Comunque, l'altra informazione che ci fornisce è il prezzo attorno al quale dovrebbe debuttare, circa 3.000 yuan, al cambio 385€.

