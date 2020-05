Honor Play 4 Pro: immagini render e specifiche

Nonostante il momento difficile, a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19), alcune aziende continuano ad essere molto attive sul mercato. Tra queste, dunque, troviamo anche Honor, che lo scorso mese ha rilasciato sul mercato due prodotti: Honor Play 4T e 4T Pro. Ad accompagnare questi due smartphone, dunque, pare che molto presto arriverà anche un terzo device, chiamato Honor Play 4 Pro, che dovrebbe alzare ulteriormente l'asticella.

Play 4 Pro sarà equipaggiato con un SoC Kirin 820

Da quello che abbiamo potuto capire in queste ore, Honor Play 4 Pro potrebbe essere molto vicino al lancio. Questo prodotto, rispetto agli altri modelli della serie, dovrebbe fare un passo in avanti a livello di performance, montando al suo interno un SoC Kirin 820, dotato anche di connettività 5G. Questo dispositivo, poi, trapelato su Weibo, ha mostrato anche qualche caratteristica estetica, con una doppia camera posteriore, una scocca “futuristica” ed un ampio foro nel display.

Nonostante tutto, questo smartphone dovrebbe essere dotato di un display LCD, implementando il sensore per le impronte digitali sul frame destro. Vediamo, poi, come sulla parte inferiore sia presente lo speaker principale, la porta USB Type-C e lo slot SIM. Non c'è traccia, però, del jack audio da 3,5mm. A livello di batteria, poi, non si sa ancora che unità sarà montata al suo interno, ma probabilmente questa supporterà la ricarica rapida da 40W. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane avremo altre delucidazioni in merito.

