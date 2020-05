Il produttore cinese ha confermato ufficialmente la data di presentazione dei nuovi Honor Play 4 e 4 Pro, due nuovi modelli di fascia medio altra votati al 5G. Il lancio è fissato a strettissimo giro e viste le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi (tra cui la recente carrellata di specifiche ed immagini del TENAA) la cosa non stupisce più di tanto.

Honor Play 4 e 4 Pro in arrivo il 3 giugno: ecco tutti i dettagli

Il teaser poster è stato pubblicato stamane su Weibo e conferma che l'uscita di Honor Play 4 e Play 4 Pro è fissata per il 3 giugno. Non viene rivelato altro, ma siamo certi che – come da tradizione – nel corso delle prossime ore non mancheranno ulteriori conferme.

Per quanto riguarda i due modelli in arrivo, il modello Play 4 avrà specifiche di fascia media, con un chipset fino a 2.0 GHz, memorie RAM fino a 8 GB e storage fino a 256 GB. Non mancherà una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP mentre frontalmente avremo un pannello tutto schermo da 6.81″, con tanto di foro per la selfie camera.

Con Honor Play 4 Pro, invece, dovremmo avere a che fare con un modello top, equipaggiato con il Kirin 990. Nonostante ciò, il comparto fotografico dovrebbe offrire una Dual Camera mentre lato selfie sembra essere presente un doppio foro con due sensori. Le indiscrezioni parlano del supporto alla ricarica da 40W mentre i render trapelati in rete mostrano un lettore d'impronte laterale, segno che avremo un pannello LCD. I vari dettagli lasciano intendere la presenza di caratteristiche top ed altre mid-range, delineando il profilo di un dispositivo di fascia medio alta, probabilmente dal prezzo accessibile (e con un chipset high-end).

