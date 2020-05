A ridosso dell'evento Honor Life e della presentazione del nuovo X10, il Presidente del brand cinese George Zhao ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai chipset 5G che si andranno ad utilizzare in futuro, indicando MediaTek come un papabile partner per alcuni dei futuri smartphone.

Honor e MediaTek insieme per alcuni modelli 5G: George Zhao lo conferma

A dare conferma che i SoC MediaTek saranno nei prossimi smartphone 5G è il CEO George Zhao. Durante un'intervista rilasciata per l'evento di lancio del modello X10, è stato chiesto al dirigente se fosse stata presa in considerazione anche una soluzione 5G MediaTek per il nuovo arrivato.

“La nostra strategia è sempre stata questa, noi collaboreremo con MediaTek in merito ai SoC 5G per il futuro, dato che riteniamo l'azienda molto affidabile” ha dichiarato il capo di Honor, con un riferimento anche alle collaborazioni passate con il brand. Inoltre, Zhao afferma che la compagnia cinese deve garantirsi l'utilizzo di piattaforme diverse al fine di migliorare l'esperienza d'uso.

Non sappiamo ad oggi su quali smartphone Honor implementerà i chipset del colosso taiwanese, ma la speranza è che restino dispositivi affidabili come ci ha abituati l'azienda.

