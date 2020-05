Honor MagicWatch 2: la Special Edition porta cinturini artistici

Si è da poco concluso l'evento Honor Smart Life, tenutosi prima in Cina e poi in Europa con l'avvento di nuovi dispositivi. Smart TV, notebook, tablet e router, alcuni di questi proposti anche nel nostro continente. Le novità sono state proposte anche nel caso di Honor MagicWatch 2, l'ultimo smartwatch dell'azienda, di cui adesso esiste anche una Special Edition.

La Special Edition di Honor MagicWatch 2 lo arricchisce di nuovi cinturini inediti

Proposto all'interno di una speciale confezione, la Special Edition per Honor MagicWatch è pensata per riproporlo in un'estetica più ricercata. Per l'occasione si è creata una collaborazione assieme a 4 artisti del settore, sia cinesi che oltreoceano: Wang Dongling, Zhou Li, Jacky Tsai e anche il nostro compatriota Giovanni Özula. Queste nuove varianti sfoggiano un look variopinto ed in alcuni casi particolareggiato. Per esempio, la versione Jacky Tsai è realizzata con stampa 3D, con una texture che richiama i ricami in seta.

Queste colorazioni si vanno così ad aggiungere alle 8 già esistenti, sia per la versione da 42 mm che per quella da 46 mm. Commercializzate con disponibilità limitata, questa riedizione di Honor MagicWatch 2 sarà disponibile in Cina al prezzo di 1.199 yuan (circa 154€).

