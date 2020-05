Honor MagicBook Pro 2020 ufficiale con Intel 10th Gen e NVIDIA MX350

Siamo nel 2020 inoltrato e, di conseguenza, Honor si è decisa ad aggiornare la propria linea di computer portatili. Arriva così Honor MagicBook Pro 2020, la riedizione del notebook lanciato la scorsa estate, presentato assieme alle nuove smart TV Vision X1. Ne consegue un refresh dell'impianto hardware, adesso dotato delle ultime piattaforme targate Intel e NVIDIA.

Dimensionalmente parlando l'ingombro non cambia particolarmente: Honor MagicBook Pro porta con sé uno schermo LCD da 16.1″ Full HD (1920 x 1080 pixel). Oltre alla copertura sRGB del 100% e alla certificazione TÜV Rheinland, l'aspect ratio del 90% garantisce cornici piuttosto sottili.

Sotto al coperchio trova spazio un hardware completo di chipset Intel Core 10th Gen, con modelli che variano a seconda della configurazione. Per il modello base c'è un i5-10210U ad 1.6 GHz (fino a 4.2 GHz), mentre per quello top c'è un i7-10510U ad 1.8 GHz (fino a 4.9 GHz). In entrambi i casi la componente grafica è guidata dalla GPU NVIDIA GeForce MX350 con 2 GB di memoria dedicata DDR5.

A completare il tutto ci sono 16 GB di RAM DDR4-2666 e 512 GB di storage SSD, il tutto alimentato da una batteria da 56 Wh e con Windows 10. Il comparto I/O include 1 porta USB Type-C, 3 porte USB 3.0 Full Size, HDMI e mini-jack per cuffie e microfono. Gli speaker integrati, poi, includono il supporto all'audio surround Dolby Atmos.

Honor MagicBook Pro sarà disponibile dal 19 maggio in Cina a partire da 5999 yuan (circa 777€), salendo a 6699 yuan (circa 868€) per la versione con i7.

