Honor MagicBook: avvistato nuovo modello con AMD Ryzen 7

Non sarebbero soltanto Xiaomi e Redmi a star preparando un refresh della propria gamma di portatili. Anche il duo Huawei ed Honor sarebbero in procinto di aggiornarsi, per quanto siano appena arrivati in Italia MateBook X Pro e MateBook 13 2020. Giusto di recente si è parlato dei rumors relativi a nuovi MateBook dotati delle nuove GPU NVIDIA. Inoltre, sappiamo anche che fra pochi giorni avrà luogo Honor Smart Life, evento dedicato all'ecosistema del brand. In questa data vedremo lanciati nuovi prodotti, probabilmente non smartphone, ma dovrebbe esserci un nuovo prodotto per la famiglia Honor MagicBook.

Potrebbe essere in arrivo un nuovo Honor MagicBook Pro con CPU AMD

Anche se Honor X10 è dietro l'angolo, il suo lancio avrà luogo ufficialmente il 20 maggio. Al contrario, durante l'evento di cui sopra avremo molto probabilmente lo stesso Honor MagicBook 14 avvistato proprio assieme all'X10.

Se già prima si vociferava che fosse mosso da una soluzione AMD anziché Intel, adesso ne abbiamo un'ulteriore conferma. Non si tratta di una novità in senso assoluto: ad inizio anno abbiamo già visto in Europa i primi Honor MagicBook con CPU AMD. Questo di cui si parla adesso sarà il successore naturale di questi, basandosi sui più recenti Ryzen 7 4800H. Alla piattaforma hardware sarebbero affiancati 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD NVMe, nel dettaglio un Western Digital PC SN720.

Il tweet leaked ci tiene a specificare anche che non ci sarà una GPU dedicata, con buona pace di tutti coloro che avrebbero voluto utilizzarlo per il gaming. Al contrario, la componente grafica sarà gestita dalla modesta GPU Radeon integrata a 7 core.

