Honor MagicBook 14: al debutto in Italia con AMD Ryzen 3

Lo scorso febbraio sono stati presentati in Europa e adesso arrivano anche in Italia. Honor MagicBook 14 sta per essere commercializzato anche nella nostra nazione nella rinnovata versione con AMD Ryzen 3. Da tempo i produttori di portatili stanno puntando in maniera vigorosa sulla diversificazione dei propri computer portatili. Non c'è più il predominio di Intel che prima caratterizzava il mercato, con soluzioni AMD sempre più diffuse.

Presentato in Cina verso la fine dello scorso anno, Honor MagicBook 14 si basa su una piattaforma hardware che è quella degli AMD Ryzen 3 3500U. Al suo interno si cela una CPU quad-core a 2.1 GHz, in grado di spingersi fino a 3/3.7 GHz in modalità turbo. La componente grafica è invece affidata alla GPU AMD Radeon RX Vega 8, a cui si affiancano 8 GB di RAM di tipo DDR4 dual channel e 256 GB di SSD PCIe NVMe.

Ad alimentare la dotazione hardware c'è una batteria da 56 Wh supportata da una ricarica rapida a 65W tramite ingresso USB Type-C. Il tutto è contenuto in una scocca metallica spessa 15.9 mm e dal peso di 1.38 kg, con un display FullView da 14″ Full HD con aspect ratio dell'84%. Il reparto I/O comprende una porta USB Type-C, una porta USB Full Size 3.0, una 2.0, un ingresso HDMI ed il mini-jack. A corredo del tutto c'è Windows 10 personalizzato con feature quali Magic Link 2.0 per il mirroring dello smartphone.

Honor MagicBook 14 sarà disponibile in Italia a partire dal 26 maggio. Ancora niente per i prezzi: aggiorneremo non appena saranno pubblici.

