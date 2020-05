Il mercato dei wearable diventa sempre più apprezzato da parte degli utenti. Oggi anche una fitness band, come può essere l'ottima Honor Band 5, può rivelarsi una fedele compagna di viaggio. Nell'ultimo, importante aggiornamento però, vi erano stati segnalati alcuni problemi, come il widget musicale, che era addirittura stato rimosso. Per questo, solo in Cina al momento, è arrivato un nuovo update che corregge ed ottimizza il bug dell'ultima versione. Andiamo a vedere nello specifico.

Honor Band 5 risolve per il widget musica, ma non per gli altri bug

Il nuovo update, nella versione 1.1.0.147, rivela nel suo changelog il sopracitato fixing per la musica, ottimizza la funzione sveglia e la single-step experience, ma non risolve i problemi in merito al SpO2 e alle notifiche, che gli utenti lamentavano proprio nell'aggiornamento di aprile 1.1.0.142. Secondo Huawei Central, l'azienda pare non aver ancora dichiarato quando arriveranno altri aggiornamenti per correggere definitivamente il resto degli errori. Chicca per gli utenti di Hong Kong, è stato aggiunto il Cinese Tradizionale.

Anche voi state riscontrando grossi problemi in merito a queste funzionalità? Aspettate con ansia che Honor aggiusti tutto anche nella versione Global della Honor Band 5? Fatecelo sapere nei commenti.

