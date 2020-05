Honor 9X Lite debutta in Italia con i servizi Google a 199.90€

Era soltanto questione di tempo prima che Honor 9X Lite approdasse anche da noi in Italia. Presentato inizialmente per il territorio europeo, oggi la divisione italiana ne annuncia la disponibilità nel nostro paese. Anche perché l'accoppiata 9X e 9X Pro ha dimostrato di essere campione di vendite in tutto il mondo. Honor 9X Lite punta alla fascia più low-cost, con uno schermo con notch, Kirin 710, 4/128 GB di storage e dual camera da 48+2 MP.

Honor 9X Lite arriva in Italia: tutto quello che dovete sapere

Scheda tecnica

Display LCD da 6.5″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 396 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 396 PPI; dimensioni di 160.4 x 76.6 x 7.8 mm per 175 g;

processore octa-core Kirin 710 ;

; GPU ARM Mali G51 MP4;

4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; sensore ID posteriore;

dual camera posteriore da 48 +2 MP f/1.8-2.4, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.4, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 3750 mAh con ricarica da 10W;

con ricarica da 10W; sistema operativo Android 9 Pie con EMUI 9.1 e servizi Google.

Prezzo e disponibilità

Nelle colorazioni Midnight Black ed Emerald Green, Honor 9X Lite è disponibile all'acquisto su HiHonor al prezzo di 199.90€. Ad oggi è in corso una promozione che permette di averlo a questo prezzo con compresa la smartband Honor Band 5 (del valore di 20€).

