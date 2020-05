Honor 30 Pro/Pro+ si aggiornano alla Magic UI 3.1.0.138, ecco le novità

Non molto tempo fa sono stati lanciati sul mercato i nuovi device della serie Honor 30. Questi dispositivi, dotati tutti di un hardware da veri top di gamma, hanno saputo conquistare il mercato grazie ad un buon rapporto qualità-prezzo. Saranno sicuramente seguiti dall'azienda, poi, per diverso tempo, soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti. Nelle ultime ore, infatti, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro+ hanno ricevuto un update, che porta alcune novità al sistema.

Honor 30 Pro: miglioramenti al comparto fotografico

Da quello che abbiamo potuto vedere nel changelog completo, pare che Honor 30 Pro/Pro+ abbiano ricevuto un aggiornamento alla Magic UI, arrivando alla versione 3.1.0.138. All'interno di questo update, dunque, non troviamo tantissime novità, ma qualcosa di interessante riguardo il comparto fotografico. Sembra, infatti, che siano stati ottimizzati alcuni effetti in determinate condizioni, donando agli scatti una qualità migliore. Oltre a questo, poi, sono state apportate alcune novità anche al sistema, grazie all'ottimizzazione di alcuni processi.

Al momento questo aggiornamento è disponibile solo in Cina, ma speriamo che ben presto possa arrivare anche sul suolo europeo. Sebbene le novità non siamo così sconvolgenti, molti utenti saranno sicuramente ansioni di mettere mano a questo nuovo firmware. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane se arriveranno news in merito.

