Honor 30: in arrivo una nuova colorazione con finitura a specchio

Poco meno di un mese fa, sono stati presentati i nuovi flagship della serie Honor 30 (qui i dettagli), che hanno già fatto registrare buoni numeri di vendite. Tramite il social Weibo, è confermato l'arrivo sul mercato cinese di una nuova colorazione molto particolare chiamata Streamer Illusion. Vediamo di cosa si stratta.

Honor 30 nella nuova colorazione Streamer Illusion: una bellissima finitura a specchio

Come sappiamo, l'Honor 30 ed i suoi fratelli Pro e Pro+ sono disponibili in ben cinque colorazioni e cioè: Black, Silver, Violet, Green e Frost White. Ma la nuova colorazione in arrivo, la Streamer Illusion, si porrebbe al primo posto in quanto a bellezza. Infatti, come illustrato su Weibo si tratterà di una variante caratterizzata da una cover posteriore con finitura a specchio, creata grazie ad un gradiente che va dal bianco argentato al violetto verso il basso. Tutto ciò dona un aspetto veramente premium al prodotto.

La nuova colorazione sarà disponibile in Cina a partire dal 19 maggio. Ad oggi manca ancora una data di uscita per la nuova gamma top in Europa e non è dato di sapere se questa colorazione entrerà a far parte del pacchetto dedicato a noi occidentali.

