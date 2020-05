Honor 30 Lite: immagini, specifiche dal TENAA e rumors sulla data

Dopo l'ultimo V30 – arrivato anche in Europa come View 30 – la compagnia cinese si prepara al debutto della sua nuova serie principale. Manca ancora una data ma è tutti gli indizi puntano verso il mese di Aprile. Inoltre la gamma sarà arricchita anche dal modello 30S, dispositivo inizialmente svelato da una campagna marketing in anticipo e poi oggetto di indiscrezioni con specifiche ed immagini. Le novità non si fermano qui ed ora un nuovo modello avvistato sul portale del TENAA potrebbe aver confermato la presenza di Honor 30 Lite.

Aggiornamento 11/05: abbiamo i primi rumors sul periodo di lancio. Trovate tutto a fine articolo.

Honor 30 Lite: immagini e specifiche dalla certificazione TENAA

1 di 3

Lo smartphone – siglato AQM-AL10 – dovrebbe appartenere alla nuova famiglia in arrivo, ma non vi è la certezza assoluta. Tuttavia, a far propendere i media per quest'ipotesi ci pensa il design confermato dalle immagini dell'ente certificativo cinese. Il dispositivo richiama il modello 30S (che a sua volta richiama il V30) e quindi è lecito ipotizzare che si tratti di Honor 30 Lite, specie a fronte delle specifiche da meglio di gamma. Di seguito trovate i vari dettagli rilasciati dal TENAA.

dimensioni di 157.4 x 73.2 x 7.75 mm per un peso di 163 grammi;

display OLED da 6.3″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel);

processore octa-core fino a 2.27 GHz;

6/8 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna espandibile;

lettore d'impronte digitali sotto il display;

Tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP;

selfie camera da 16 MP;

batteria da 3900 mAh (capacità nominale);

sistema operativo Android 9 Pie.

Ovviamente, al momento mancano ancora vari dettagli, così come una conferma sull'identità del SoC a bordo. Comunque, dopo questa comparsa sul sito del TENAA ci aspettiamo ulteriori indiscrezioni su Honor 30 Lite, magari con foto leak ed altre informazioni sulla scheda tecnica.

Aggiornamento 11/05

Si rompe il muro del silenzio dei rumors su Honor 30 Lite dopo diverse settimane dagli ultimi indizi. Questa volta le voci di corridoio ci parlano del periodo di lancio dello smartphone, previsto per il mese di giugno/luglio. L'azienda avrebbe deciso di distanziarlo dalla serie principale, vista la quantità di modelli proposti. In particolar modo Honor 30S, una via di mezzo fra la fascia alta e quella mid-range assente nelle scorse generazioni. Basato sul Kirin 820 con supporto 5G, Honor 30 Lite potrebbe essere basato sul Kirin 810 ancora basato sulle reti LTE, potendo così mantenere più contenuti i costi. Ma visto che adesso tutta l'attenzione è spostata sulla serie Honor X10, se ne riparlerà più concretamente dopo il 20 maggio.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu