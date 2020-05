A distanza di circa due mesi dal debutto della versione 3.0 Stabile, ecco che Honor 20 Pro (ed il fratello minore) insieme ad Honor View 20 stanno cominciando a ricevere una nuova versione di Magic UI, release con pochi cambiamenti ma di cui non ci si potrà lamentare di certo.

Honor 20/20 Pro e Honor View 20: il nuovo aggiornamento di Magic UI 3.0 pensa alla sicurezza

Per amor di precisione vi segnaliamo che l'update di Magic UI 3.0 è in rilascio a livello globale e che al momento non è dato di sapere quando arriverà su tutti modelli supportati. Nel momento in cui scriviamo, l'aggiornamento non ha ancora fatto capolino sul nostro Honor View 20 (recensito qui), quindi restiamo in attesa di ulteriori novità.

Come anticipato in apertura, l'update è in dirittura d'arrivo anche per Honor 20 Pro e il modello 20 (qui e qui trovate le nostre recensioni se state facendo un pensierino su uno dei due flagship). Comunque il changelog non segnala novità degne di nota oltre quelle legate alla sicurezza: arrivano infatti le patch di Aprile 2020 – con correzioni in merito a vulnerabilità a 5 livelli critici, 12 alti ed 1 medio – ma i cambiamenti sembrano terminare qui.

Per quanto riguarda View 20, l'aggiornamento arriva con un peso di circa 117 MB e porta il software alle versioni 10.0.0.198 e 10.0.0.197, in base al paese. Per i due dispositivi della serie 20, il software passa alla versione 10.0.0.198, del peso di 570 e 563 MB (in base al modello).

