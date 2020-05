Honor X10 più da vicino: foto, samples e benchmark

Honor X10 è di pubblico dominio, dopo l'evento di presentazione tenutosi in Cina nella scorsa giornata. A poche ore dall'accaduto i media asiatici hanno dato modo ai più interessanti di averne un assaggio con le prime prove. Probabilmente non lo vedremo in Europa nell'immediato: se mai verrà portato da noi, probabilmente ciò non accadrà prima dei prossimi mesi. Nell'attesa che ciò avvenga, vediamo di cosa è capace.

Curiosi di scoprire Honor X10? Ecco una primissima prova in anteprima

Dal punto di vista estetico, Honor X10 rappresenta una piccola divagazione da quella che è l'estetica adottata da moltissimi dei dispositivi presentati in questa prima metà del 2020. A questo Honor X10 si adegua in parte, con una fotocamera che è il solito riquadro posto in alto a sinistra. Davanti la storia è diversa: niente notch o foro nello schermo, bensì un'esperienza veramente full screen. Questo è sicuramente un pregio per X10, dato che nella fascia mid-range non ci sono molti modelli che fanno altrettanto.

Ritornando a parlare della fotocamera, anche Honor X10 si fa vanto di una configurazione tale da poter scattare foto notturne di tutto rispetto. Il Sony IMX600Y da 40 MP è lo stesso sensore da 1/1.7″ visto sulla serie Honor V30, con una matrice RYYB in grado di assorbire più luce rispetto ai tradizionali RGGB. A dar man forte c'è anche il medesimo Kirin ISP 5.0 presente all'interno del SoC Kirin 990. I risultati in modalità notturna sono i seguenti:

Ecco qualche altro scatto realizzato in condizioni di normalità:

Il Kirin 820 è il più potente della sua fascia

Spostandoci sull'impianto tecnico, Honor X10 integra il Kirin 820 di ultima generazione. Un chipset che ricade nella fascia occupata dalla concorrenza con i rispettivi Snapdragon 765G ed Exynos 980. Con processo produttivo a 7 nm, include una CPU octa-core Cortex-A76 (1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) ed una GPU ARM Mali-G57 MP6.

I benchmark eseguiti dimostrano come la potenza espressa dal Kirin 820 sia superiore ai competitors, ponendosi un gradino sopra in termini di performance pure. Ci aspettiamo un corrispettivo anche in termini di consumi, grazie ad un processo produttivo che hanno solitamente i SoC più premium. Non dimentichiamoci del modem 5G integrato, il cui supporto alle reti di nuova generazione permette di avere accesso a velocità superiori.

