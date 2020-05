Honor continua il roll out dell'aggiornamento alle patch di sicurezza di maggio 2020 per i propri dispositivi. Dopo quello ricevuto da Honor View 20 (i dettagli qui), tocca ora all'ex top gamma Honor 10, insieme a 10 Lite e Honor Play. Anche qui l'update porta semplicemente il patch fixing della sicurezza, senza sostanziali nuove implementazioni.

Honor 10, 10 Lite e Play: l'aggiornamento è tutto sulla sicurezza

Il changelog degli aggiornamenti EMUI 10.0.0.178 (Honor 10), EMUI 10.0.0.190 (10 Lite) ed EMUI 9.1.0.382 (Play) mostra come siano state semplicemente apportate le patch di sicurezza Android del mese di maggio 2020, che risolvono varie criticità CVE: 2 serie, 22 di alto livello e 2 medie. Il peso dell'aggiornamento per i tre dispositivi è di 234 MB (Honor 10), 98.19 MB (10 Lite) e 228 MB (Play).

Al momento l'update non è ancora disponibile per dispositivi europei, ma come al solito in questi casi il roll out avviene in modo incrementale (quindi bisognerà portare pazienza fino a che il rilascio non sarà attivo per tutti i modelli supportati).

