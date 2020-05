Honor 10 riceve le patch di sicurezza di Aprile, ma ancora niente EMUI 10

In queste ore in Europa ha cominciato a fare capolino un nuovo aggiornamento dedicato ad Honor 10. Purtroppo a questo giro non si tratta della tanto attesa EMUI 10 (avvistata già da un po' in versione Beta), ma di un update votato alle sicurezza che va ad introdurre le patch di sicurezza del mese di Aprile.

Honor 10 comincia a ricevere le patch di Aprile

Per quanto riguarda la nuova interfaccia EMUI 10, al momento sembra che il roll out generale non sia ancora in dirittura d'arrivo. A riprova di ciò, ecco spuntare l'aggiornamento alla versione 9.1.0.366 per Honor 10 (qui trovate la nostra recensione), il quale – come anticipato anche in apertura – porta con sé solo le patch di sicurezza di Aprile 2020.

Non vengono aggiunte novità degne di note a questa miglioria ed arriva con un peso di circa 238 MB. Ovviamente il roll out avviene su base incrementale e le tempistiche possono variare di paese in paese. Voi avete già ricevuto l'aggiornamento? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, qualora non vi fosse spuntata una notifica potete provare a fare una ricerca manuale tramite Impostazioni, Sistema, Aggiornamento Software.

