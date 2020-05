Ormai la cura della casa e la pulizia sono diventati elementi imprescindibili per la propria salute e per quella della famiglia e la ricerca di prodotti accessibili ed utili è diventata una necessità. Per questo motivo nasce HomeCleaner, il nuovo store in cui si possono trovate tutti i prodotti che renderanno più semplice la vita di ogni giorno. E tra questi – ovviamente – non mancano i prodotti a marchio Xiaomi e Jimmy, oppure l'intramontabile Dreame V10 ed il nuovissimo Roborock H6.

HomeCleaner: tutto sul nuovo store dedicato alla pulizia di casa

Ma quali sono i vantaggi di HomeCleaner? Il nuovo store offre spedizioni rapide (in 24/48 ore) e gratuite sopra i 100€, servendosi delle migliori compagnie di spedizione. Lo staff è sempre presente in ogni fase dell'acquisto e inoltre i prodotti presentano 24 mesi di garanzia. Inoltre non manca l'assistenza a 360° in Italiano.

Su HomeCleaner è possibile trovare le scope elettriche più potenti e performanti disponibili in commercio e riceverle direttamente a casa propria in tempi brevissimi. Oltre ai brand e i modelli citati in apertura non mancano i migliori robot aspirapolvere come lo Xiaomi Roborock S5 Max, il nuovo Roborock S6 Pure, Ecovacs, e il celebre Viomi V2 Pro.

Ovviamente, visto che il portale si occupa di pulizia ed igiene a tutto tondo, è presente anche una sezione dedicata ai purificatori d'aria. Qui è possibile trovare soluzione come Mi Air Purifier 2H e Mi Air Purifier 3H.

E visto che HomeCleaner punta a rendere la casa come il luogo ideale per vivere, non manca poi la categoria Smart Home con il meglio della domotica.

Inoltre vi segnaliamo che potrete utilizzare il Coupon Esclusivo GIZCHINA5 per usufruire di uno sconto del valore di 5€, valido su tutti prodotti della store.

Articolo sponsorizzato.

