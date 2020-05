HiHonor registra ordini record e prolunga le offerte | Coupon

In seguito al lancio della nuova interfaccia dello store HiHonor, l'e-commerce di Honor, si sono registrati già numeri molto importanti in termini di ordini e pubblico. Quello che premia il lavoro di Honor sono senza dubbio i 140.000 utenti unici connessi, ma anche l'interessante numero di ordini emessi, già 5000 in soli quattro giorni.

Tra gli articoli più richiesti, si registrano il wearable Honor Band 5, ed anche l'intera line up di smartphone della serie 20, Honor 20 Lite, 20 e 20 Pro, apprezzati dai fan del brand per design ed affidabilità.

Honor festeggia il traguardo con flash sales e promozioni

Proprio per premiare la fidelizzazione dei suoi clienti e fan, Honor lancia vantaggiose offerte in flash sales, quindi valide solo per la giornata di oggi su HiHonor. Nel dettaglio:

50 euro di sconto sull'acquisto del nuovissimo Honor 9X Pro , che dal prezzo di listino di 249.90 euro, scende all'ottimo prezzo di 199.90 euro! Smartphone e wearable scontati tramite coupon disponibili sul sito validi per oggi e domani: 30 aprile



Honor 20e a 149.90 euro anziché 179.90 euro

Honor 20 Pro a 379.90 euro anziché 399.90 euro

Honor MagicWatch 2 (46mm Flex Brown) a 179.90 anziché 199.90 euro

1 maggio



Honor MagicWatch 2 (42mm Agate Black) a 149.90 euro invece di 169.90 euro

Honor MagicWatch 2 (42mm Sakura Gold) a 179.90 euro invece di 199.90 euro

Inoltre, fino al 4 maggio, sarà possibile utilizzare il Coupon Sconto di 30 euro (ACOUPON30) su tutti i must have di HiHonor! Trovate tutte le offerte a questo link.

Non mancano inoltre servizi ai clienti come la spedizione che resta gratuita, il reso gratuito entro 31 giorni per gli Honor MagicWatch 2 e 24 giorni di reso gratuito per tutti i prodotti, oltre che l'assistenza tecnica “porta a porta“.

