Haylou Solar: lo smartwatch economico con una super batteria è in offerta lampo

Il mercato degli smartwatch è sempre più agguerrito e nell'ultimo periodo c'è un nuovo attore che si è fatto notare per i prodotti di buon livello ad un prezzo contenuto. Ci riferiamo ad Haylou che oggi – tramite le pagine di GearBest – ci propone il nuovo smartwatch da sport, Haylou Solar, in offerta lampo.

Haylou Solar è in offerta lampo su GearBest

Lo smartwatch Haylou Solar è in prevendita su GearBest e per tutto il periodo di preorder sarà possibile acquistarlo ad un prezzo scontato di circa 7€. Potrete così far vostro il wearable a soli 37€ ed assicurarvi, così, un dispositivo completo sotto ogni punto di vista.

Il Solar vanta infatti un corpo in metallo, con display touch tondo da 1.28″ per ottimizzare gli spazi. Proprio essendo dedito agli sport, lo smartwatch offre la certificazione IP68, supportando anche immersioni brevi. Allo stesso tempo avrete la possibilità di impostare – via app – la misurazione continua del battito cardiaco e l'analisi accurata della qualità del sonno, oltre che fruire delle 12 modalità di sport.

Anche sotto il profilo quantitativo Haylou Solar si fa trovare pronto, con una durata della batteria stimata in circa 30 giorni. Come detto, il dispositivo potrà essere vostro in preorder a circa 37€, per acquistarlo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

