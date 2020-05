Haylou Solar LS05 con BT5.0 e IP68: lo smartwatch economico e completo è in offerta lampo

Siete in cerca di uno smartwatch economico ed essenziale, utile per lo sport e caratterizzato da un look elegante? Allora Haylou Solar LS05 è l'indossabile che fa al caso vostro, a poco più di 30€ grazie alla promozione dedicata presente sullo store Cafago (con tanto di spedizione gratis).

Haylou Solar LS05 è disponibile in offerta lampo su Cafago

Il nuovo smartwatch della casa cinese continua la tradizione della serie, arrivando ad prezzo contenuto (grazie a Cafago) ma offrendo il giusto compromesso. Il corpo di Haylou Solar LS05 è realizzato in metallo, con un cinturino in silicone; il display è un'unità TFT da 1.2 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel. Ovviamente non manca la certificazione IP68 ed il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, con tutti i dati visibili tramite l'app ufficiale Haylou Fit.

Il dispositivo si presenta come una soluzione adatta al fitness, grazie alle 12 modalità sportive. La batteria è un'unità da 340 mAh (fino a 30 giorni in standby) e sono presenti sia il Bluetooth 5.0 che la possibilità di sfruttare i controlli per la musica.

Lo smartwatch Haylou Solar LS05 è disponibile in offerta lampo sullo store Cafago, al prezzo di 34.40€ (lo trovate qui) e con tanto di spedizione gratis.

Articolo sponsorizzato.

