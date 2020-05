Fobase Air è lo smartwatch sottile e leggero, in sconto con Coupon

Lo smartwatch Fobase Air è una soluzione economica ma che nonostante ciò non si fa mancare nulla. Il dispositivo arriva con un corpo ultra slim, con uno spessore di soli 8.99 mm, ed impermeabile (con certificazione IP68), presenta un corpo in metallo ed un pannello anti-graffio a protezione del display. Quest'ultimo è una soluzione quadrata (a colori) da 1.54″ con risoluzione 240 x 240 pixel.

Lo smartwatch Fobase Air scende di prezzo con Coupon su AliExpress

Ovviamente è possibile personalizzare il dispositivo grazie a tutta una serie di watchface, mentre il pacchetto connettività si affida sul Bluetooth 5.0. Fitness e salute la fanno da padroni grazie al monitoraggio continuo dell'attività cardiaca (tramite un sensore VC31) e alla presenza di varie modalità dedicate allo sport. Presente all'appello anche in monitoraggio del sonno, così come il controllo remoto della fotocamera dello smartphone e la possibilità di visualizzare notifiche e chiamate in arrivo.

L'autonomia è affidata ad una batteria da 200 mAh, in grado di offrire fino a 10/15 giorni di uso normale. Lo smartwatch Fobase Air è disponibile in sconto con Coupon su AliExpress al prezzo di 23.45€ (con spedizione gratis), tramite il box in basso.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu