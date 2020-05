Flyme 8.1 ufficiale con Android 10: ecco la lista degli smartphone supportati

Da pochissimo si è concluso l'evento di lancio dei nuovi top di gamma di Meizu, durante il quale è stata annunciata anche la nuova Flyme 8.1, versione rinnovata dell'UI del brand su base Android 10. Andiamo a dare un'occhiata alle novità introdotte, ma soprattutto alla lista degli smartphone supportati (già confermata dalla stessa azienda cinese).

Meizu ha lanciato la nuova Flyme 8.1 con Android 10: questi gli smartphone supportati

La prima caratteristica da menzionare è di certo l'arrivo di One Mind 4.0. Per i meno avvezzi, OM è un sistema di Intelligent Thinking targato Meizu: questa particolare feature AI si occupa di gestire in background il dispositivo, ottimizzando le prestazioni ed i vari scenari in modo dinamico ed intelligente. Secondo quanto riportato dal brand, la versione 4.0 apporta un miglioramento del 35% rispetto al predecessore (3.5). Altra novità di Flyme 8.1 è la modalità Small Window 2.1, che consente di creare una finestra fluttuante rinnovata, con un menù esteso, la possibilità di richiamare direttamente WeChat ed il supporto a molteplici applicazioni.

L'azienda cinese ha confermato anche miglioramenti per il tema scuro, così come per l'assistente vocale Aicy ed altri accorgimenti. A partire da oggi Meizu ha dato il via alle selezioni per partecipare alla prova del nuovo software, svelando anche i dispositivi supportati. I modelli in questione sono i seguenti:

16s Pro

16s

16T

16th Plus

16th

16Xs

16X

Note 9

Note 8

X8

Le registrazioni – ovviamente destinati agli utenti con firmware cinese – saranno disponibili a partire da oggi, fino al prossimo 15 Maggio.

