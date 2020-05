Qualche settimana fa vi avevamo presentato la Flyme 8.1, la nuova versione dell'interfaccia proprietaria di Meizu. Ebbene, la build stabile ha iniziato ad essere rilasciata per tutti i dispositivi supportati, circa dieci tra gli smartphone del brand cinese.

Flyme 8.1: oltre 300 miglioramenti ed ottimizzazioni sui Meizu supportati

La nuova interfaccia già presente a bordo di Meizu 17 e 17 Pro (freschi di lancio, qui trovate tutti i dettagli), è in roll out anche sulla precedente generazione di top gamma 2019, oltre che agli ultimi due smartphone della serie Note. Essa porta non solo Android 10, ma anche oltre 300 migliorie ed ottimizzazioni, come l'aggiornamento del software OneMind, che passa alla versione 4.0 e promette un miglioramento del 30% rispetto alla release precedente 3.5. Inoltre, è stata introdotta la Small Window 2.1, che permette di creare una finestra fluttuante ancora più efficiente.

Ricordiamo inoltre gli smartphone, oltre ai top gamma 2020, che la supporteranno sono i seguenti: Meizu 16T, 16S Pro, 16S, 16th, 16th Plus, 16Xs, Note9, X8, Note 8, 16X.

Ovviamente, la release è riferita ai modelli usciti esclusivamente in Cina, per il momento.

