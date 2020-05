Se da un lato tantissimi cittadini italiani si stanno rivolgendo al mondo delle bici elettriche sfruttando gli incentivi statali, dall'altro c'è una fetta di utenza tagliata fuori a causa dei parametri stabiliti. L'offerta odierna di Geekbuying si rivolge proprio alla seconda metà della platea: grazie ad un coupon dedicato avrete la possibilità di acquistare la FIIDO D1 ad un prezzo davvero interessante.

FIIDO D1 è in offerta a 388€ con spedizione dal magazzino europeo

L'azienda FIIDO in questi anni si è imposta come tra le più affidabili per rapporto qualità prezzo e l'ha fatto proprio partendo dalla FIIDO D1. Potrete quindi acquistare la bici elettrica in super sconto che rompe il muro dei 400€ grazie ad un coupon dedicato.

L'e-bike essenziale del brand punta tutto sulla stabilità e sull'autonomia: grazie ad una batteria da 10.400 mAh sarà in grado di accompagnarvi, sfruttando la pedalata assistita, per circa 50 km.

Allo stesso tempo, tra le peculiarità della e-bike troviamo un peso contenuto e la possibilità di essere piegata in due grazie alla cerniera centrale, il che vi permetterà di trasportarla comodamente anche sui mezzi pubblici. Per acquistarla al prezzo indicato non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e, al momento del pagamento, dovrete applicare il coupon “GKB249S“.

Articolo Sponsorizzato.