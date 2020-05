EZVIZ e la Festa della Repubblica: tante IP Camera in sconto su Amazon

Se seguite tutto ciò che ruota attorno al mondo della tecnologia, qui su GizChina.it, avrete sentito parlare almeno una volta di EZVIZ. Questo brand, infatti, si occupa principalmente di produrre IP Camera dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, sia per esterni che per interni. Motivo per cui, per la Festa della Repubblica, il brand ha deciso di fare un regalo agli utenti, proponendo diversi sconti sulle principali IP Camera presenti su Amazon. Vediamo, dunque, di queli modelli si tratta e quali sono queste offerte.

EZVIZ propone diverse offerte su Amazon: tante IP Camera con sconti dal 20 al 29%

Tutte le IP Camera, con le relative promozioni, che vi riportiamo qui sotto hanno la stessa scadenza. Gli sconti, dunque, resteranno attivi dal 25 maggio al 31 maggio 2020. Vi indicheremo, però, l'unico prodotto per cui le promozioni non partiranno da mezzanotte ma, bensì, dalle ore 14.00 del 25 maggio. Si comincia, quindi, proprio da quest'ultima, dunque la EZVIZ CTQ3W. Questa è una telecamera da esterni in grado di registrare in 1080p, che viene scontata del 20%.

Continuiamo, poi, con la carrellata di tutte le altre IP Camera, sempre in sconto su Amazon. Dando un'occhiata sotto al prezzo ufficiale vedere una promozione attiva. Tramite l'inserimento di un coupon, segnalato in quel particolare punto, potrete usufruire dello sconto EZVIZ. Tutte le istruzioni per poterne usufruire, comunque, sono indicate su Amazon stesso. Queste IP Camera, vi ricordo, hanno promozioni attive dalla mezzanotte del 25 maggio alle 23.59 del 31 maggio 2020.

Articolo Sponsorizzato.

