Energy Ring migliora la selfie cam nel display di Xiaomi, Redmi, OnePlus, Huawei e Honor

Era l'autunno del 2016 quando Xiaomi Mi MIX lasciava tutti di stucco, dettando quella che è prontamente divenuta la corsa al full screen. Siamo ancora nell'attesa di avere una metodologia che non scontenti nessuno, con un sensore che prima o poi finirà sotto al vetro. Nell'attesa che ciò avvenga, i produttori cercano soluzioni alternative, principalmente l'adozione della selfie camera nello schermo. Fra questi figurano senz'altro Xiaomi, Redmi, Realme, OnePlus, Huawei, Honor ed iQOO, dato che praticamente tutti gli ultimi modelli ne sono dotati. È palese che sia un compromesso, per quanto abbastanza digeribile, ma ciò non toglie che possa essere sfruttato in maniera indiretta. Ne è dimostrazione Energy Ring, un'app che gli attribuisce una funzione che finora i produttori non hanno approfondito.

LEGGI ANCHE:

Calano le vendite per Huawei nel 2020, ma non per Xiaomi ed OPPO

Come usare la selfie camera degli smartphone Xiaomi, Realme, Honor e iQOO con Energy Ring

Creata dall'utente XDA jagan2, l'app Energy Ring è in grado di prendere la selfie camera nello schermo e dargli un senso in più. Ideata originariamente per la serie Galaxy di Samsung, è stata via via allargata anche ad altri produttori. Dopo aver introdotto gli ultimi flagship OnePlus, l'ultima versione ER_GEN_1.9 introduce il supporto ad altri brand, come Xiaomi, Redmi, Realme, Huawei, Honor ed iQOO. Nello specifico, i modelli coinvolti sono Xiaomi Mi 10 e Mi 10, Redmi Note 9S, OnePlus 8 e 8 Pro, Realme 6, Huawei P40 Lite, Honor 20 e View 20 ed infine iQOO 3 5G.

Così facendo, gli smartphone compatibili vedono introdotta una visualizzazione grafica della batteria residua, con un cerchio tutt'attorno all'intaglio nel vetro. Lo sviluppatore ci tiene a far presente come l'impatto su CPU e batteria sia minimo, trattandosi di un'app che rimane fissa in background. C'è anche un certo grado di personalizzazione, potendo scegliere colore, gradiente, animazione e direzione.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu