EMUI 10.1 Stabile arriva su Huawei P30, P30 Pro e MatePad Pro

Al debutto con la serie P40, la EMUI 10.1 è l'ultima declinazione dell'interfaccia made in Huawei, sempre più importante in un momento storico in cui Google non è più un'opzione a disposizione. Per questo è importante che venga portata su quanti più dispositivi possibile, in modo da lasciare meno clienti possibili indietro. Abbiamo già scoperto le sue novità e su quali modelli verrà portata ufficialmente, ma come sempre è necessario fare una diversificazione fra ROM China e Global. Come avviene per Xiaomi, anche Huawei rende disponibili le nuove release prima in madrepatria che nel resto del mondo. Anche nel caso di Huawei P30, P30 Pro e MatePad Pro, per i quali è partito il roll-out stabile proprio in Cina.

La serie Huawei P30 e MatePad Pro iniziano a ricevere EMUI 10.1 Stabile

Partito nelle settimane passate, il programma di beta testing è giunto al termine per la serie Huawei P30, perlomeno in Cina. Faccenda diversa per Huawei MatePad Pro, giunto in Italia soltanto da qualche giorno (non perdetevi la nostra recensione). Per tutti e 3 i dispositivi la EMUI 10.1 Stabile è disponibile, ma per il momento soltanto in Cina. Sembrerebbe che il roll-out sia facilitato dall'utilizzo dell'app Huawei Club, mentre il roll-out pubblico dovrebbe partire nei giorni a venire.

Ricordiamo che nel caso di Huawei Mate 30 e 30 Pro, gli altri top di gamma del 2019, il rilascio della EMUI 10.1 partirà soltanto il prossimo mese.

